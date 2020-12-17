РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 дек. Полицейские Подольска задержали подозреваемого в повреждении входной двери в одной их квартир округа, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 5 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 20-летней жительницы Москвы, проживающей на территории Подольска, о том, что неизвестный на лестничной клетке одного из домов на улице Юбилейной повредил входную дверь ее квартиры. Общая сумма материального ущерба составила 18 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 20-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья. Также полицейскими установлено, что злоумышленник знаком с потерпевшей. В отношении подозреваемого дознавателем отдела дознания УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», - говорится в сообщении.

Подольским городским судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.