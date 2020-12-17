РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 17 дек. В микрорайоне Жегалово продолжается строительство школы на 1,1 тысячи мест, на данный момент строительная готовность объекта составляет более 90%, сообщается на официальной странице главы городского округа Щелково Андрея Булгакова в соцсети «ВКонтакте».

«За неделю темпы работ значительно выросли. Общая готовность объекта на сегодняшний день - 91%. Сейчас на объекте задействовано 264 человека и 15 единиц техники», - говорится в сообщении.

До конца года школа должна быть сдана. Планируется, что уже в феврале ученики смогут пойти в новое, современное образовательное учреждение.