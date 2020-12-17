РИАМО – 17 дек. Правительство России эффективно работает во время пандемии коронавируса, перестановки в нем также не планируются, сообщил президент страны Владимир Путин.

«Правительство работает достаточно эффективно. <…> В целом, особенно в условиях борьбы с пандемией, правительство работало эффективно и очень напряженно. Я без преувеличения могу сказать – днем и ночью», - сказал Путин во время ежегодной пресс-конференции.

Он добавил, что никаких кадровых изменений в правительстве не планируется.

«Пока ничего там (в правительстве – ред.) не планируется, никаких кадровых изменений. А стратегические цели – да, правительство формировалось под эти стратегические цели. И полагаю, что оно этим задачам отвечает», - добавил Путин.

После послания президента Владимира Путина к Федеральному Собранию 15 января правительство РФ во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку. Новым премьер-министром стал Михаил Мишустин, бывший глава Федеральной налоговой службы.​

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Текстовая трансляция

17 ДЕКАБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 28 214 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 471 больного. В Москве - 6 711.

- Новогодние утренники в Москве пройдут без родителей. Родители смогут наблюдать за представлением в онлайн‑режиме.

- За сутки в столице скончались 76 Covid‑пациентов. За все время пандемии количество летальных исходов составило 10 171.