РИАМО – 17 дек. Правительство России эффективно работает во время пандемии коронавируса, перестановки в нем также не планируются, сообщил президент страны Владимир Путин.
«Правительство работает достаточно эффективно. <…> В целом, особенно в условиях борьбы с пандемией, правительство работало эффективно и очень напряженно. Я без преувеличения могу сказать – днем и ночью», - сказал Путин во время ежегодной пресс-конференции.
Он добавил, что никаких кадровых изменений в правительстве не планируется.
После послания президента Владимира Путина к Федеральному Собранию 15 января правительство РФ во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку. Новым премьер-министром стал Михаил Мишустин, бывший глава Федеральной налоговой службы.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
17 ДЕКАБРЯ
- За сутки в России зарегистрировали 28 214 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 471 больного. В Москве - 6 711.
- Новогодние утренники в Москве пройдут без родителей. Родители смогут наблюдать за представлением в онлайн‑режиме.
- За сутки в столице скончались 76 Covid‑пациентов. За все время пандемии количество летальных исходов составило 10 171.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии