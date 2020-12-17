РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 дек. Основной проблемой уборки придомовой территории зимой управляющая компания АО «ЛГЖТ» назвала ненадлежащее размещение автомобилей в парковочных карманах, говорится в сообщении управляющей компании.

Дворники продолжают проводить уборку придомовых территорий, детских и игровых площадок от снега в ежедневном режиме.

«Ненадлежащее зимнее хранение автомобилей на парковке возле многоквартирных домов остается основной проблемой для управляющей компании. В этих случаях уборка проводится в ручном режиме», - говорится в сообщении.

В управляющей компании подчеркнули, что они настоятельно просят жителей, оставляющих на длительное время свой транспорт возле дома на хранение,

В целом сегодня более 90% территории, которую обслуживает АО «ЛГЖТ», находится в нормативном состоянии.