РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 дек. В поликлинике в микрорайоне Кутузово Подольской городской клинической больницы №3 открылся пункт вакцинации от коронавируса, в нем привили почти 50 человек, сообщила главный врач Подольской городской клинической больницы №3 Марина Черногорова.

«Поликлиника в микрорайоне Кутузово 14 декабря получила первые 50 доз вакцины. За три дня вакцину практически всю использовали, 17 декабря вакцину получили последние пять пациентов. В целом вакцину переносят неплохо. У некоторых вакцинируемых наблюдалась небольшая температура в течение нескольких часов, у кого-то была небольшая разбитость», - сказала Черногорова.

По ее словам, в других пунктах во время прививочной кампании первой и второй очереди наблюдали у части пациентов повышение температуры до 38 градусов на несколько дней, но у нас в третью очередь такого не было. В целом самочувствие у всех нормальное. Никаких серьезных побочных действий нет.

Она добавила, что если есть хронические заболевания, обязательно нужно записаться на прививку и сделать ее в первых рядах. Потому что у этих людей больше риск плохого исхода, если они заболеют ковидом. При онкологических заболеваниях нет противопоказаний. Не делают прививки тем, кто младше 18 лет, а также кому уже исполнилось 60 лет. Также пока не делают прививки беременным.

Вакцинация проходит в поликлинике на Бородинской, 22 в микрорайоне Кутузово, которая принимает неинфицированных пациентов. В первую очередь проверяют антитела. Утром забирают кровь, и через два часа уже готов ответ, после чего пациенту отзваниваются, что он может приезжать в этот же день или на следующий. Результаты действительны в течение семи дней.

Один пузырек с вакциной рассчитан на пять человек. Вакцины хранят в специальных холодильника при температуре не выше 18 градусов. В каждый пункт поставили по два специальных холодильника - основной и страховочный. Вакцина состоит из двух доз, вторую введут через 21 день. В пункты поставляют сразу по два компонента вакцины.

В одном кабинете поликлиники пациенты проходят проверку на антитела. В другом заполняют анкеты, их смотрит доктор - нет ли проявлений ОРВИ, высокого давления, уточняет, были ли аллергические реакции, в том числе на куриный белок.

Все пациенты заполняют анкеты, данные которых вводят в федеральный реестр. При появлении необычных симптомов пациенты могут обратиться к врачу.

На портале госуслуг можно записаться в лист ожидания. Как только появится вакцина, пациенту позвонят и пригласят на вакцинацию.