РИАМО - 17 дек. В новогодние каникулы москвичи смогут присоединиться к акции «Волонтеры Нового года» и помочь соблюдающим домашний режим подготовиться к встрече новогодних праздников, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Акция пройдет в столице со 2 по 10 января. Все желающие могут помочь доставить продукты для праздничного стола, медикаменты, предметы первой необходимости и другие вещи.

«Я уверена, что многие москвичи хотели бы помочь марафону #МыВместе, но из-за загруженности в будние дни просто не находят возможности. А в новогодние каникулы сделать это будет очень легко», — сказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

Она добавила, что свое свободное время люди смогут помощи другим вплоть до 10 января.

«Давайте начнем новый, 2021 год с добра и позитива», — отметила Драгунова.

Одно из обязательных условий участие в акции — возраст от 18 до 49 лет, а также отсутствие хронических заболеваний и симптомов простуды, гриппа и коронавируса в дни марафона и за две недели до него.

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17 ДЕКАБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 28 214 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 471 больного. В Москве - 6 711.

- Новогодние утренники в Москве пройдут без родителей. Родители смогут наблюдать за представлением в онлайн‑режиме.

- За сутки в столице скончались 76 Covid‑пациентов. За все время пандемии количество летальных исходов составило 10 171.