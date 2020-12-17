РИАМО - 17 дек. Врач-кардиолог Денис Соколов поделился информацией о том, как Covid-19 вызывает проблемы с сердцем, а также провоцирует тромбоз и недостаточность, сообщает Nation News.

«Людям, которые перенесли инфаркт или инсульт и заболели коронавирусом нужно срочно обращаться к врачу. Все дело в том, что вирус может вызывать тяжелую реакцию иммунитета. Тогда организм начинает выделять цитокины в кровь слишком быстро. Это может привести к полиорганной недостаточности: повлиять на сердце, почки, печень, легкие или мозг», – сказал Соколов.

По его словам, вирус не только поражает органы, но и вредит сосудам. Коронавирусная инфекция провоцирует тромбофилию. Осложнение возникает в следствие гормональной терапии возрастных пациентов и людей с ожирением.

Также Covid-19 приводит к повышенной свертываемости крови и тромбам, которые образуются, повышая риск инфарктов и инсультов.

По результатам исследования, которые провели в Германии, вирус вызывает структурные изменения здорового сердца. У 78 людей из 100 в возрасте от 45 до 53 лет, которые перенесли Covid-19, были обнаружены структурные изменения сердца. Воспаление миокарда было диагностировано у 60%, хотя до заболевания коронавирусом никто из тех, кто переболел, не испытывал проблем с сердцем.

Соколов отметил, что в нынешней эпидемиологической обстановке нужно соблюдать рекомендации врачей, а также не пропускать прием лекарств.

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17 ДЕКАБРЯ

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