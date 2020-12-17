РИАМО – 17 дек. Границы России для путешествий будут открыты только после того, как это позволят сделать врачи, а загруженность ковидных коек в стране снизится, сообщил президент РФ Владимир Путин.

В четверг проходит ежегодная итоговая пресс-конференция Путина, она проводится в дистанционном формате в связи с пандемией коронавируса.

«Уровень загрузки ковидных коек в стране в целом где-то 85%. Закрытие границ связано с защитой жизни и здоровья. Как только врачи позволят, так границы сразу будут открыты», - сказал Путин на ежегодной пресс-конференции.​

Он добавил, что в это тяжелое время граждане России могут посвятить больше времени внутреннему туризму.

В России с начала пандемии выявили 2 762 668 случаев коронавируса, умер 49 151 человек с Covid-19, вылечились от инфекции 2 202 540 человек.​