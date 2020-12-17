РИАМО - 17 дек. Скандальные истории с утечкой интимной информации в Сеть не должны влиять на профессиональную деятельность человека, а личная жизнь футболиста Артема Дзюбы не должна быть достоянием общественности, заявил президент России Владимир Путин.

В ходе ежегодной пресс-конференции журналист спросила президента про инцидент с Артемом Дзюбой.

«Конечно, это не должно отражаться на профессиональной деятельности. <...> Пусть он (Дзюба - ред) сам разбирается со своими связями, делами. Влезать в личную жизнь — недостойно для приличного общества. Для Артема Дзюбы и для других публичных людей это хороший урок», — сказал Путин.

Он отметил, что всем гражданам важно соблюдать существующие правила.

«Я не смотрел (слитый видеоролик с Дзюбой - ред.)», — подчеркнул президент.

Ранее в соцсетях появилось интимное видео с участием Артема Дзюбы. Из-за этого его исключили из ноябрьских матчей сборной России, а также лишили капитанской повязки.