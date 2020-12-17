РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 дек. В целях снижения аварийности с участием грузопассажирского транспорта, пресечения нарушений требований нормативных правовых актов, профилактики нарушений режима труда и отдыха водителями на территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» проводятся оперативно-профилактические мероприятия, сообщается на сайте администрации горокруга.

В период с 14 по 20 декабря проводится мероприятие «Опасный груз», а в период с 21 по 27 декабря «Тахограф».

«В ходе проведения мероприятий при надзоре за дорожным движением сотрудниками отдела ГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» проводится проверка транспортных средств, задействованных в сфере перевозок опасных грузов, обращается особое внимание на соответствие конструкции, технического состояния и дополнительного оборудования ДОПОГ, соблюдение режима труда и отдыха водителей, наличие у водителей необходимых документов», - говорится в сообщении.

В соответствии с требованиями приказа Минтранса России №273 от 21 августа 2013 года «Об утверждении Порядка оснащения транспортных средств тахографами» автобусы и грузовики, находящиеся в эксплуатации у индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, подлежат оснащению тахографами.