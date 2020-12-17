РИАМО - 17 дек. Строительство «Северного потока-2» должно быть успешно завершено, так как этот проект является выгодным для Европы, сообщил президент России Владимир Путин.

«Северный поток-2» — вне всяких сомнений, выигрышный и выгодный проект для экономики Европы и в целом Германии. <...> Осталось 160 километров. Все. Практически завершен. Я думаю, что мы работу закончим», - сказал Путин во время ежегодной пресс-конференции.

Он отметил, что закрытие проекта приведет к снижению конкурентоспособности Европы и повышению цен для домохозяйств.

«Надеюсь, что новая администрация (США - ред.) отнесется к своим союзникам с уважением и вернется в режим добросовестной конкуренции на мировых рынках. Надеюсь, что это проект будет реализован», - заключил президент.

«Северный поток-2» — строящийся газопровод из России в Германию через Балтийское море длинной более 1,2 тысячи километров.