РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 дек. Приговором Мытищинского городского суда осужден гражданин за кражу чистокровного киргизского жеребца стоимостью 200 тысяч рублей, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Гражданин несколько дней наблюдал за данным жеребцом и впоследствии решился украсть последнего, после чего убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, перелез через ограждение, за которым находилось животное, накинул на него заранее приготовленный повод, после чего проследовал с похищенным жеребцом по своему месту жительства», - говорится в сообщении.

Впоследствии жеребец сбежал от незадачливого конокрада и был возвращен хозяину, злоумышленник был задержан. Приговором суда гражданину назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с применением статьи 73 УК РФ (условно) с испытательным сроком на 3 года.

Государственное обвинение по уголовному делу поддержано представителями Мытищинской городской прокуратуры.