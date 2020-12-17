РИАМО - 17 дек. Внутреннее направление туризма важно для государства, для поддержки этой отрасли правительство готово выделять средства и создать новую структуру, которая будет заниматься этой сферой, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Создается структура, которая будет заниматься исключительно внутренним туризмом. Вчера только разговаривал с Чернышенко (Дмитрий Чернышенко - зампред правительства РФ - ред.), который ведет у нас это направление. Он очень активно включился. Мы отдаем себе отчет в том, насколько это важно для государства», — сказал Путин на ежегодной пресс-конференции.

Он добавил, что для качественного развития внутреннего туризма необходимо дальше развивать инфраструктуру. Государство готово оказывать поддержку в этом вопросе.

«Соответствующие средства мы будем выделять, они предусмотрены. Мы будем поддерживать бизнес в целом, региональный в том числе», — подчеркнул глава государства.