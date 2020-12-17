РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 дек. В подмосковном Подольске от коронавирусной инфекции привили 365 человек, серьезных осложнений нет, сообщила начальник отдела экологии и охраны здоровья граждан администрации округа Ирина Симчук.

Вакцинация против коронавирусной инфекции нового типа началась в Подольске 23 ноября. Первым приступил к данной работе пункт вакцинации, расположенный в поликлинике на бульваре 65-летия Победы в микрорайоне Кузнечики. Также прививочные пункты работают в городской поликлинике №1, Подольской районной больнице, Климовской городской больнице №2 и в Подольской городской поликлинике №3 в отделении в микрорайоне Кутузово.

«Всего с начала прививочной кампании четыре пункта вакцинации на базе медучреждений города получили 565 доз вакцины препарата «Гам-КОВИД-Вак» торговой марки «Спутник V», разработанным Центром имени Гамалеи. Первый компонент вакцины получили 365 человек. Второй компонент вакцины получили порядка 90 человек. Прививки перенесли нормально, серьезных побочных реакций не было. Недавно поступило еще 200 доз, которые распределили по пунктам, вакцинация продолжается», - сказала Симчук.

В первую очередь прививают группы риска - медицинских работников, сотрудников образовательных организаций, МФЦ. В лист ожидания записали сотрудников ЖКХ.

Во время вакцинации выявили по антителам, что ряд сотрудников перенесли коронавирус бессимптомно. Возникали местные реакции в виде покраснения в месте укола, у некоторых повышалась температура в течение нескольких дней.

Записаться на вакцинацию можно через портал госуслуг (uslugi.mosreg.ru). Перед прививкой нужно пройти ИФА-тестирование и осмотр терапевта.

По телефону 8(996)965-40-57 в будние дни с 8:00 до 20:00, в выходные с 8:00 до 14:00 также можно записаться в лист ожидания на вакцинацию и уточнить интересующие вопросы.

Текстовая трансляция

17 ДЕКАБРЯ

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