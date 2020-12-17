РИАМО - 17 дек. Армия России является одной из самых эффективных, сообщил президент России Владимир Путин.

«Одна из наиболее эффективных армий мира — в России», - сказал Путин.

Он отметил, что число стран-оппонентов сократилось, но их армии стали сильнее.

Об этом Путин рассказал на большой итоговой пресс-конференции, которая началась в 12:00 в среду. В этом году из-за пандемии мероприятие проходит в онлайн-формате. Глава государства отвечает на вопросы из своей резиденции в Ново-Огареве.​