РИАМО - 17 дек. На поддержку граждан РФ в период пандемии коронавируса было выделено 838 миллиардов рублей, сообщил президент России Владимир Путин.

«Только на прямую поддержку граждан направлено 838 миллиардов рублей. Это огромные деньги. И мы вынуждены были их концентрировать на этих направлениях так же, как и на поддержке, скажем, пострадавших отраслей», - сказал Путин во время ежегодной пресс-конференции.

Он добавил, что стратегических целей никто не отменял, и они продолжат реализовываться. ​