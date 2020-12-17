РИАМО - 17 дек. До конца 2021 года российские населенные пункты с населением от 250 до 500 человек будут обеспечены высокоскоростным интернетом, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«До конца 2021 года должна быть создана универсальная система связи телефона и интернета. Для населенных пунктов от 250 до 500 человек до конца 2021 года <…> должна быть проблема закрыта. На эти цели мы выделяем 12,6 миллиарда рублей», — сказал Путин во время ежегодной пресс-конференции.

Он высказал надежду на то, что люди почувствуют качество оказываемых услуг. А до 2030 года интернетом будут обеспечены населенные пункты с населением от 100 до 250 человек. ​