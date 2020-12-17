РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 дек. Учащиеся школ и детских садов Подольска сдали на переработку более 17,5 тысячи килограммов макулатуры за 2019 и 2020 годы в рамках проекта «Разделяй и умножай», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Подмосковные школьники собрали в рамках реализации федерального эколого-просветительского проекта «Разделяй и умножай» 20 тонн отработанных батареек, которые отправились на переработку в Ярославскую область. В числе активных участников акции и Подольск. Так, в рамках акции #БумБатл, проходившей с 25 ноября по 10 декабря, учащиеся подольской школы №29 собрали 2 740 килограммов макулатуры, а ребята из гимназии №7 — 140 килограммов.

«Всего за 2019-2020 годы образовательные организации городского округа Подольск сдали в ФЭП «Разделяй и умножай»: 17 563 килограмма макулатуры; 810 килограммов пластиковых крышек; 273 килограмма батареек. По результатам 2020 года зарегистрировались на сайте ФЭП «Разделяй и умножай» и активно участвовали в экологических акциях учащиеся 8 образовательных организаций и пяти дошкольных учреждений округа. Около 10 тысяч килограммов макулатуры и 610 килограммов пластиковых крышек сдали учащиеся школы № 29, более 2 тысяч килограммов макулатуры собрали ребята из лицея № 23», - говорится в сообщении.

Также учащиеся Дубровицкой школы сдали 100 килограммов батареек и 40 килограммов пластиковых крышек, а учащиеся гимназии №7 собрали 666 килограммов макулатуры, 29,5 килограмма пластиковых крышек и 48,5 килограмма батареек. Помимо этого, 496 килограммов макулатуры сдали воспитанники детского сада №45 «Колосок».

Аккумуляторы, батарейки и прочие элементы питания отправили на перерабатывающий завод «Национальной экологической компании» в Ярославле, где с помощью современных технологий утилизации они получат вторую жизнь и будут использованы в химической промышленности, производстве строительных материалов и новых элементов питания. В частности, это цинк в металлической форме, в форме фосфата, шихта (сырье для производства ферромарганца) и металлический лом.