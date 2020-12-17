РИАМО - 17 дек. Изменения в Конституцию страны внесли своевременно, это было требованием времени, заявил президент России Владимир Путин.

«Все хорошо в срок, в свое время. Раньше многие вещи было сделать невозможно. Фундаментальные основы нашей Конституции остались без изменений. <...> Сейчас ситуация другая, мы должны были внести некоторые изменения в основной закон», — сказал Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

Он отметил, что в 90-е годы невозможно было прописать в Конституции обязательство индексировать пенсии, на сегодняшний день это необходимо.

«Приоритет российского права над международным. Мы могли тогда обеспечить? Нет. А теперь другая ситуация. Наших оппонентов стало меньше, но они гораздо эффективнее», — добавил Путин.

По словам главы государства, жители предложили тысячи поправок, а голосование было очень масштабным.

«Мы провели всероссийское голосование. Столько людей пришло проголосовать по поправкам. <...> Это важно, это нужно. Хочу выразить слова благодарности гражданам, которые поддержали основной закон», — заключил президент.