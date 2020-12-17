РИАМО – 17 дек. Реформа по обращению с отходами реализуется в России по плану, правительство страны и регионы занимаются этой работой, сообщил президент страны Владимир Путин.

В четверг проходит ежегодная итоговая пресс-конференция Путина, она проводится в дистанционном формате в связи с пандемией коронавируса.

«Выделяем ресурсы, все запланировано, все по плану будем делать», - сказал Путин.

По его словам, правительство и регионы этим занимаются.

Несколько лет назад президент России поддержал инициативу по переходу Подмосковья на раздельный сбор отходов. Московская область стала пилотным регионом по введению раздельного сбора мусора и начала планомерную работу по закрытию и рекультивации свалок.

В Московской области в этом году будут закрыты все городские свалки.​