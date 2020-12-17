РИАМО - 17 дек. Система онлайн-образования будет развиваться в России, но в приоритете остается очное обучение, сообщил президент страны Владимир Путин.

«Конечно, онлайн-система, такой формат не заменит никогда прямого, личного контакта между студентом, учащимся и преподавателем. Во всяком случае, это еще очень долго не произойдет», - сказал Путин во время ежегодной пресс-конференции.

По словам главы государства, тем не менее система онлайн-образования будет использоваться и развиваться.

Он отметил, что благодаря онлайн-формату узкие специалисты смогут давать уроки сразу в нескольких учреждениях. ​