РИАМО - 17 дек. В ночь с 19 на 20 декабря изменится расписание пригородных поездов Ярославского направления Московской железной дороги, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

Изменение в расписании произойдет из-за строительства автомобильного путепровода через пути Ярославского направления в Мытищах.

«Технологические «окна» назначены преимущественно в ночное время 20:00 до 04:30, чтобы изменения в графике движения поездов были минимальны», — говорится в сообщении.

Пассажирам напомнили, что время работ из расписания выведут несколько электропоездов, курсирующих между Москвой и станциями Мытищи, Монино, Болшево, Фрязино, Пушкино, Красноармейск, Сергиев Посад и Александров.

У некоторых пригородных поездов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте. Часть поездов проследует без остановок от станции Лосиноостровская до Мытищ.