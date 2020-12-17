РИАМО – 17 дек. Основными задачами реформы по обращению с отходами является создание отрасли переработки и замкнутого цикла, чтобы сократить захоронение отходов на полигонах, сообщил президент России Владимир Путин.

В четверг проходит ежегодная итоговая пресс-конференция Путина, она проводится в дистанционном формате в связи с пандемией коронавируса.

«Мусорная реформа: не думаю, что она тормозит. Перед нами стоит несколько задач. Нужно создать отрасль переработки, замкнутый цикл, когда отходы не идут на полигоны. Нужно добиться нормальной сортировки, чтобы к 2030 году все распределялось по соответствующим сегментам», - сказал Путин.

Он отметил, что на сегодняшний день одна из задач - добиться расширенной ответственности производителей продуктов и упаковщиков, чтобы перенести нагрузку с граждан на производителей.

«Мы будем придерживаться этой практики. В автопроме введен утилизационный сбор, то же самое нужно делать и по этому направлению», - уточнил президент.

Несколько лет назад президент России поддержал инициативу по переходу Подмосковья на раздельный сбор отходов. Московская область стала пилотным регионом по введению раздельного сбора мусора и начала планомерную работу по закрытию и рекультивации свалок.

В Московской области в этом году будут закрыты все городские свалки. С 30 декабря весь мусор будет направляться на комплексы по переработке отходов, которые построены в короткие сроки и соответствуют самым требовательным экологическим стандартам.​