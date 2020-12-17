РИАМО - 17 дек. С начала текущего года Градостроительно-земельная комиссия столицы под руководством мэра Сергея Собянина одобрила возведение свыше 10,4 миллиона квадратных метров жилья в городе, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Всего в рамках 2532 принятых решений комиссия одобрила возведение 23,3 миллиона квадратных метров недвижимости в столице.

«За аналогичный период 2019 года было принято 1996 решений, на которых было одобрено строительство более 46 миллионов квадратных метров жилой недвижимости», – говорится в сообщении.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова сказала, что скачок объемов одобренного жилья в прошлом году был напрямую связан с реализацией программы реновации.

Она добавила, что 5 миллионов квадратных метров площадей, которые одобрили в текущем году, относятся к объектам торгово-административного назначения (в прошлом году – 6,7 миллиона квадратных метров). Также на заседании комисси в этом году было одобрено возведение социально-спортивных объектов площадью 1,7 миллиона квадратных метров (в 2019 году – 3,7 миллиона квадратных метров).

На промышленные объекты пришлось порядка 4,3 миллиона квадратных метров площади (около 3 миллионов квадратных метров за 2019 год), а количество площади одобренной на объекты религиозного назначения составило 0,04 миллиона квадратных метров (в прошлом году – 0,03 миллиона квадратных метров).