РИАМО - 17 дек. В терминале «Аэроэкспресс» в аэропорту Шереметьево открылся медицинский кабинет, где пассажиры могут сдать тест на коронавирус, они получат скидку на тестирование в размере стоимости билета, говорится в сообщении пресс-службы компании-перевозчика.

Результат анализа будет готов не позднее 12 часов с момента его сдачи.

«Тестирование на коронавирус сегодня — одна из самых востребованных услуг для авиапассажиров. Самый удобный вариант — сдать тест сразу после прилета в аэропорту», — отметила генеральный директор «Аэроэкспресс» Алина Бисембаева.

Она добавила, для расширения возможности тестирования на территории аэропорта решено открыть клинику по приему анализов в терминале «Аэроэкспресс».

«Это позволит сэкономить не только время, но и деньги, ведь поездка на «Аэроэкспресс» для всех пациентов клиники полностью окупится», — добавила Бисембаева.

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17 ДЕКАБРЯ

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