РИАМО - 17 дек. После выпадения снежных осадков в Московском регионе средний прирост снега в столице составил 2 сантиметра, высота покрова на утро четверга составила 12 сантиметров, сообщается на сайте «Метеоновости».

Снег прошел в ночь на 17 декабря.

«Оттепель будет способствовать уплотнению снега, что немного уменьшит его высоту в московских парках и дворах», — говорится в сообщении.

В столичном Измайлове высота снежного покрова увеличилась на 1 сантиметр и составила 11 сантиметров. На юго-западе столицы выпало 2 миллиметра осадков.

«Следующий снегопад, который пройдет в субботу, припорошит столицу свежим снегом. При отрицательной температуре воздуха снежный покров в регионе будет прирастать», — говорится в материале.