РИАМО – 17 дек. Российские власти готовятся к иностранному вмешательству в выборы 2021 года, но бороться с ним можно только при поддержке граждан, сообщил президент России Владимир Путин.

В 2021 году в России пройдут выборы в Госдуму.

«Вмешательство в выборы. Конечно, будут пытаться вмешаться. И по всему миру так делают. Мы это знаем, к этому готовимся. Но мы сможем этому противостоять эффективно только в том случае, если подавляющее количество наших граждан будут понимать, что это вмешательство, что мы обязаны этому противостоять, что это недопустимо», - сказал Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

Он отметил, что огромную роль играют внутреннее состояние российского общества, настрой блогеров в интернете, готовность СМИ отстаивать суверенитет.

«Мы открыты для сотрудничества с нашими партнерами, наблюдателями. <...> Мы открыты, будут работать наблюдатели и внутри страны, и общественные организации будут участвовать в качестве наблюдателей», - уточнил президент.

По его словам, расширяются возможности для наблюдения за выборами у политических партий, СМИ.

«Главное, чтобы сами граждане нашей страны видели, что выборы проходят открыто, прозрачно и результаты заслуживают уважения», - заключил президент.​