РИАМО - 17 дек. В России каждая семья с детьми может рассчитывать на материальную поддержку от государства, при этом для семей с детьми разного возраста поддержка будет отличаться, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Самая тяжелая ситуация складывается у семей с детьми. Здесь у нас выстроена целая программа по их поддержке. От 0 до 1,5 лет, от 1,5 лет до 3 лет и от 3 лет до 7 лет. От 0 до 1,5 лет мы ввели пособия. Правила там такие – если на каждого члена семьи доходы меньше двух прожиточных минимумов, то такие семьи имеют право на получение одного прожиточного минимума на каждого ребенка», - сказал Путин на ежегодной пресс-конференции.

Он добавил, что семьи, где есть дети от 1,5 до 3 лет, и при этом доход на каждого члена семьи меньше прожиточного минимума, семьи имеют право получить по прожиточному минимуму на ребенка, но из материнского капитала.

Для семей с детьми от 3 до 7 лет предусмотрена поддержка в виде половины прожиточного минимума на каждого ребенка.

«Мы решили проанализировать, как это отражается на доходах семьи. И если не все семьи будут дотягивать до одного прожиточного минимума на человека, то с 1 января 2021 года, мы будем платить уже по одному прожиточному минимуму на каждого ребенка», - заключил президент.