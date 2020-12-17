РИАМО - 17 дек. С начала 2020 года гражданам Подмосковья выдали 140,3 тысячи документов на техприсоединение в электронном виде, рубеж по выданным документам в количестве 135,6 тысячи штук за 2019 год был преодолен в первой декаде декабря, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Благодаря возможности подачи «Единой заявки» на портале госуслуг Московской области заявители могут получать все документы на технологическое присоединение объектов к инженерным сетям, не выходя из дома. Это особенно важно в условиях самоизоляции граждан региона. При этом сроки выдачи документов на техприсоединение сократились в два раза», — сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Он добавил, что стабильный рост объема документов является подтверждением высокой строительной активности, а также востребованности услуги среди населения и бизнеса.

В регионе техприсоединение к инженерной инфраструктуре проводится в электронной форме для всех категорий потребителей начиная с 2017 года. С помощь онлайн-сервиса им выдаются технические условия, а также договоры и акты подключения к инженерным сетям.

Данная возможность обеспечивается подведомственным учреждением Минэнергетики Подмосковья, а именно Государственным казенным учреждением области «Агентство развития коммунальной инфраструктуры» для свыше 500 ресурсоснабжающих, газораспределительных и территориально-сетевых организаций через портал госуслуг региона.

Всего с 2017 года количество выданных документов в электронном формате составило 466,6 тысячи, из которых 13,4 тысячи — договоры техприсоединения. Ежегодный рост выданных документов показывает, что услуга высоко востребована среди потребителей региона. Так, количество документов, которые выдали с начала текущего года, стало рекордным.

Также региональное Минэнергетики по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева ставит задачу реализовать на 100% сквозной мониторинг соблюдения сроков техподключения по всем видам ресурсов уже в 2020 году.

Это исключит срыв сроков во время проектирования, возведения, а также ввода объектов из-за несвоевременной подготовки документов или несоблюдения сроков подключения их к инфраструктуре. Данный вид мониторинга будет реализован в России впервые именно на территории Подмосковья.