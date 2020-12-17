РИАМО – 17 дек. Благополучие и развитие страны являются приоритетом для традиционных политических партий, однако взгляды на решение проблем часто расходятся, сообщил президент России Владимир Путин.

«Традиционные политические партии хорошо известны, представлены в парламенте много лет. <...> Цель одна - благополучие и развитие страны», - сказал Путин.

Он отметил, что в парламенте проходят острые дискуссии по целому ряду проблем, с которыми сталкивается страна.

«Практически каждая из них выступает с патриотических позиций и так, как считает нужным, стремится решить стоящие перед страной задачи», - заключил Путин.

В четверг проходит ежегодная итоговая пресс-конференция Путина, она проводится в дистанционном формате в связи с пандемией коронавируса. ​