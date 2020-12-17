РИАМО - 17 дек. Последнее расследование об отравлении блогера Алексея Навального основано на материалах американских спецслужб, что говорит о поддержке оппозиционера со стороны США, заявил президент России Владимир Путин.

«Что касается пациента берлинской клиники. Я говорил неоднократно, могу повторить. Я знаю, Песков (Дмитрий - ред.) мне вчера сказал о последних измышлениях на этот счет, по поводу данных наших сослужбистов и так далее. Это не какое-то расследование, это легализация материалов американских спецслужб», — сказал Путин в ходе своей ежегодной итоговой пресс-конференции.

Он отметил, что это свидетельствует о том, что американские спецслужбы поддерживают Навального.

«Если это так (расследование является материалами спецслужб США - ред.), а это так, я вас уверяю, это значит, что пациент пользуется поддержкой спецслужб», — уточнил президент.

По словам главы государства, если бы российские спецслужбы действительно хотели бы отравить Навального, то «довели бы дело до конца».

«А как жена (Юлия Навальная - ред.) ко мне обратилась, я сразу же дал команду выпустить его (Алексея Навального - ред.) на лечение в Германию», — заключил Путин.