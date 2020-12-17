РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 17 дек. В рамках акции «Доброе кино», которую запустили молодогвардейцы и сторонники «Единой России», был проведен кинопоказ сказки «Морозко» в детском саду №18 «Росинка», говорится в сообщении пресс-службы щелковского отделения ВПП «Единая Россия».

«Хочется, чтобы уже сейчас у детей, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, вокруг чувствовалась праздничная атмосфера. А ведь декабрьские праздники - это не только подарки, но и традиционный просмотр любимых фильмов, таких как «Морозко», «Чародеи» и «Один дома», - сказал заместитель руководителя Щелковского местного отделения «Молодой Гвардии» Филипп Чернов.

Акция приурочена к Международному дню кино, который будет 28 декабря.