РИАМО - 17 дек. Массовая вакцинация является одним из основных путей решения проблемы Covid-19, при этом российская вакцина является эффективной, сообщил президент России Владимир Путин.

«Один из немногих путей преодоления вопросов, связанных с пандемией, — это массовая вакцинация. Именно она должна создать общенациональный популяционный иммунитет. Повторю еще раз, наша вакцина эффективная и безопасная. Поэтому не вижу никаких причин не вакцинироваться», — сказал Путин на большой пресс-конференции.

Отвечая на вопрос о помощи другим странам с вакцинацией от Covid-19, Путин заметил, что задачей страны на сегодня является проведение вакцинации внутри Российской Федерации.

Стране нужно нарастить технологические возможности предприятий по производству вакцины, но ничего не мешает сами компоненты этой вакцины производить на площадках в зарубежных государствах, которые будут должны сами инвестировать в расширение производств и покупку оборудования.​

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17 ДЕКАБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 28 214 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 471 больного. В Москве - 6 711.

- Новогодние утренники в Москве пройдут без родителей. Родители смогут наблюдать за представлением в онлайн‑режиме.

- За сутки в столице скончались 76 Covid‑пациентов. За все время пандемии количество летальных исходов составило 10 171.