РИАМО – 17 дек. Судьбу новых политический партий, в том числе оппозиционных, решают жители, сообщил президент России Владимир Путин.

Журналист спросил президента, не пора ли старым партиям уступить место новым - более молодым.

«По поводу новых партий. Не пора ли уступить им место - это решают граждане, избиратели, они принимают решение, кого поддержать», - сказал Путин.

Он отметил, что политическая система дает возможность новым партиям попасть в парламент, благодаря изменениям в законодательстве в 2021 году большему количеству партий можно будет не собирать подписи.

«Я желаю им успехов. Кого избрать, решает избиратель», - заключил Путин.

В четверг проходит ежегодная итоговая пресс-конференция Путина, она проводится в дистанционном формате в связи с пандемией коронавируса.​