РИАМО - 17 дек. Президент РФ Владимир Путин отметил, что вместо ненормативной лексики можно использовать слово «редиска», как в классике советского кинематографа.

В четверг проходит ежегодная итоговая пресс-конференция Путина, она проводится в дистанционном формате в связи с пандемией коронавируса.

«Обратитесь к известным фильмам, к классике советского кино: когда при падении секции батареи на ногу нужно говорить «редиска», а не употреблять ненормативную лексику. В принципе русский язык достаточно богат для того, чтобы ясно и точно выражать свои мысли и не прибегать к ненормативной лексике», - сказал Путин в ходе своей ежегодной итоговой пресс-конференции, отвечая на вопрос Сергея Шнурова.

Он также поблагодарил российского музыканта за то, что тот не использовал ненормативную лексику, когда задавал вопрос президенту.​