РИАМО - 17 дек. Несмотря на отсрочки из-за пандемии, реализация программы развития первичного медицинского звена начнется в РФ с 1 января следующего года, сообщил президент России Владимир Путин.

«Мы немножко сдвинули начало работы по развитию первичного звена здравоохранения. Но мы это не забыли, никуда в долгий ящик не отложили. Вместо того, чтобы начать это 1 июля текущего года, мы начнем с 1 января. И все ресурсы, которые предусматривались на эту программу, они все у нас будут использованы в те сроки, которые предусмотрены этой программой», - сказал Путин во время ежегодной пресс-конференции.

Он добавил, что на программу выделено 50 миллиардов рублей из федерального бюджета, плюс 50 миллиардов рублей из региональных бюджетов.

«К некоторым направлениям совершенствования системы первичного звена здравоохранения мы уже приступили. Например, закупка автотранспорта. Эта закупка нужна сейчас», - добавил президент. ​