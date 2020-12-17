РИАМО - 17 дек. Более 270 миллионов рублей в виде грантов выделили власти Подмосковья на поддержку аграриев в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

По словам исполняющего обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергея Воскресенского, заявки на участие в конкурсах на получение грантов на развитие ферм в этом году подавали больше хозяйств, чем ожидалось.

«Поэтому отбор по предоставлению денежной поддержки от правительства Подмосковья проходил тщательно и строго. Общая сумма грантовой поддержки нашим аграриям с начала года составила 273 миллиона рублей», — сказал Воскресенский.

Он добавил, что сумма грантов относительно прошлогодней выплаты меньше: за весь 2019 год она составила более 369 миллионов рублей.

«На поддержку 11 начинающих фермеров в этом году выделено 45,4 миллиона рублей. На развитие семейных животноводческих ферм мы предоставили девять грантов на сумму 175,8 миллиона рублей. На реализацию 14 проектов «Агростартап» передано 51,8 миллиона рублей», — отметил Воскресенский.

Программа грантовой поддержки фермерства реализуется в Московской области с 2012 года.