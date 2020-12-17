РИАМО - 17 дек. Правительство России планирует к 2030 году снизить уровень бедности населения до 6,5%, кроме того, особое внимание уделяется росту цен на продукцию, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Во-первых, план такой: к 2030-му уйти с 13,5% до 6,5% людей, уровень дохода которых ниже прожиточного минимума. <…> Теперь по поводу цен. Да, где-то цены растут объективно, связано это с ростом стоимости комплектующих, связанных с курсовой разницей. Это неизбежно. Некоторые товары мы собираем, значительная часть комплектующих которых стала дороже. Мы закупаем их за большее количество рублей, потому что рубль немножко просел», — сказал Путин во время ежегодной пресс-конференции.

Он подчеркнул, что там, где цены повышаются не по объективным причинам, все это не может не вызывать резких реакций, ведь в России за последние шесть лет был собран рекордный урожай.

«Хлеб растет в цене, макароны в цене растут. Это что такое? Это с какой стати?», — подчеркнул Путин.​​