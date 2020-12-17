РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 дек. Школу в ЖК «Красногорский», расположенном в поселке Нахабино подмосковного Красногорска, планируют построить в 2022 году, сообщил представитель администрации горокруга.

Пользователь elena_al_ba поинтересовалась в комментариях к посту в Instagram-аккаунте главы муниципалитета Эльмиры Хаймурзиной, когда построят школу в ЖК «Красногорский». Жительница отметила, что сейчас юные жители жилого комплекса в основном посещают Нахабинскую школу №3. Учебное заведение переполнено, дети учатся в две смены. По словам женщины, в школе девять первых классов по 35 учеников каждый.

«В марте 2021 года проект школы будет готов. При наличии финансирования школу планируется построить в 2022 году», - ответил представитель администрации.