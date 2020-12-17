РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 дек. Пострадавшего на железнодорожном перегоне в подмосковном Красногорске 14-летнего зацепера выписали из больницы, сообщила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

«14-летний подросток пострадал на перегоне между платформами Красногорская и Опалиха в минувшие выходные. Парень занимался «зацепингом», результат – перелом и другие травмы. Молодой человек выписан из больницы, к счастью, без серьезных последствий», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она добавила, что компания РЖД запустила новое приложение SafeTrain. Оно автоматически блокирует музыку при приближении к железнодорожным путям, предусмотрена отправка СМС-сообщений при нахождении в опасной зоне.

«Уважаемые жители! Пожалуйста, соблюдайте правила поведения на объектах железнодорожного транспорта. Берегите себя и близких», - заключила Хаймурзина.