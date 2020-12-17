РИАМО - 17 дек. В России реформируют санитарно-эпидемиологическую службу, такая программа фактически разработана, сообщил президент РФ Владимир Путин.

В четверг проходит ежегодная итоговая пресс-конференция Путина, она проводится в дистанционном формате в связи с пандемией коронавируса.

«Конечно, нам нужно двигаться в направлении совершенствования санитарно-эпидемиологической службы. Надо ее реформировать, как следует, надо еще раз посмотреть на то, сколько нам нужно специализированных коек, где, в каких регионах, сколько нужно специалистов, - такая программа фактически разработана, будем ее реализовывать», - сказал Путин в ходе своей ежегодной итоговой пресс-конференции.

Он подчеркнул, что формат общения с журналистами и гражданами РФ в виде большой пресс-конференции очень важен, так как он дает возможность рассмотреть, «что и как делается в конкретном регионе Российской Федерации и соответствующим образом отреагировать, скорректировать действия».​