РИАМО - 17 дек. Для страны важным является постоянное развитие экономики, создание новых рабочих мест и производств, отвечающих современным требованиям, необходимо также вкладываться в развитие цифровизации, сообщил президент России Владимир Путин.

«Самое главное заключается в том, чтобы развивать экономику, реализовывать цели национального развития, национальные проекты, куда заложены эти цели. Создавать рабочие места, выводить экономику на новый уровень, отвечающий требованиям сегодняшнего дня», - сказал Путин на ежегодной пресс-конференции.

Он отметил важность развития искусственного интеллекта и цифровизации.

По словам главы государства, нужно создавать современные производства, которые позволяли бы людям работать интересно и получать достойный доход.