РИАМО - 17 дек. Поправки в Конституцию сильно повлияют на избирательную кампанию в 2021 году, так как полномочия парламента серьезно расширены, сообщил президент России Владимир Путин.
«Выборы в парламент страны в 2021 году. Конечно, отличия будут, они заключаются в том, что приняты поправки в Конституцию, парламент получил больше полномочий, в том числе по формированию правительства РФ», - сказал Путин на ежегодной пресс-конференции.
Он отметил, что теперь Государственная дума принимает окончательное решение по председателю правительства РФ, министрам и вице-премьерам.
«Это существенным образом повышает значимость работы депутатского корпуса», - добавил глава государства.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии