РИАМО - 17 дек. Поправки в Конституцию сильно повлияют на избирательную кампанию в 2021 году, так как полномочия парламента серьезно расширены, сообщил президент России Владимир Путин.

«Выборы в парламент страны в 2021 году. Конечно, отличия будут, они заключаются в том, что приняты поправки в Конституцию, парламент получил больше полномочий, в том числе по формированию правительства РФ», - сказал Путин на ежегодной пресс-конференции.

Он отметил, что теперь Государственная дума принимает окончательное решение по председателю правительства РФ, министрам и вице-премьерам.

«Это существенным образом повышает значимость работы депутатского корпуса», - добавил глава государства.​