РИАМО - 17 дек. Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России по жалобе ООО «РСК» на нарушение закона о контрактной системе управлением по обеспечению деятельности мировых судей Московской области, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Ранее в управление поступила жалоба ООО «РСК» на действия заказчика при определении поставщика путем проведения запроса предложений на выполнение работ по текущему ремонту помещений судебного участка Московской области», — говорится в сообщении.

Управление ФАС России по Московской области признало жалобу ООО «РСК» обоснованной.

Не согласившись с указанным решением, заказчик обратился в суд. Арбитражный суд Москвы отказал управлению по обеспечению деятельности мировых судей Московской области в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.