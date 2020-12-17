РИАМО - 17 дек. Из-за коронавируса ситуация в стране сложная, но 2020 год не самый худший в России, сообщил президент государства Владимир Путин.

«Ситуация сложная. С самого начала я об этом сказал. И, я когда говорил о том, что пандемия связана с закрытием целого ряда производств, с ростом безработицы, со снижением уровня доходов, реальных располагаемых доходов населения – это не пустые слова. Это не проходная вещь. <…> Вы (журналист – ред.) сказали, что никогда не было так тяжело, как сейчас. Было. В 2000 году за чертой бедности жило 29% населения. Ниже прожиточного минимума – почти треть страны», - сказал Путин во время ежегодной пресс-конференции.

Он добавил, что в 2018 году Россия вышла на планку в 12,3% граждан, живущих за чертой бедности. В настоящее время эта планка приподнялась до 13,5% — около 20 миллионов человек.

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Текстовая трансляция

17 ДЕКАБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 28 214 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 471 больного. В Москве - 6 711.

- Новогодние утренники в Москве пройдут без родителей. Родители смогут наблюдать за представлением в онлайн‑режиме.

- За сутки в столице скончались 76 Covid‑пациентов. За все время пандемии количество летальных исходов составило 10 171.