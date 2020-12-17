РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 дек. Пациента со сложным переломом скуловой кости успешно прооперировали челюстно-лицевые хирурги Люберецкой областной больницы, говорится в сообщении медучреждения.

28-летний мужчина обратился в стационарное отделение №2 на четвертый день после полученной травмы с жалобами на головную боль, головокружение, тошноту, боль в области правой глазницы, онемение в правой подглазничной и лобной областях, двоение в глазах. Врачи диагностировали у пациента закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, травматический перелом орбиты справа.

«Пациенту проведена операция - остиосинтез скуловой кости справа с пластикой дна орбиты глаза, а также репозиция костей носа. Из-за перелома нижней стенки глазницы клетчатка с глазом опустились вниз. Аллогенным костным блоком ему восстановили место дефекта и подняли нижнюю стенку глазницы, вернув глаз в исходное положение. Операция прошла успешно, зрение сохранили», - говорится в сообщении.

Пациента уже выписали из стационара под амбулаторное наблюдение.

В больнице также отметили, что с подобными травмами человеку следует незамедлительно обращаться к врачу, в противном случае это может привести к асимметричному положению глаз и в целом - к серьезным проблемам со зрением.