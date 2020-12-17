РИАМО – 17 дек. Россия стала первой страной, которая изобрела вакцину от коронавируса и начала ее производство, зарубежные страны готовы сотрудничать с РФ по вопросам вакцины, сообщил президент страны Владимир Путин.

В четверг проходит ежегодная итоговая пресс-конференция Путина, она проводится в дистанционном формате в связи с пандемией коронавируса.

«Россия оказалась первой страной в мире, которая изобрела и начала производить вакцину (от коронавируса – ред.) от научного центра имени Гамалеи, новосибирского центра «Вектор», - сказал Путин во время ежегодной пресс-конференции.

Он добавил, что иностранные коллеги также обратили внимание на вакцину и готовы к сотрудничеству.

«Наши коллеги иностранные, слава Богу, тоже повернулись к нам лицом и готовы к сотрудничеству там, где что-то у них не получается», - добавил Путин.

Первую зарегистрированную в мире вакцину от коронавируса «Спутник V» создали в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

В центре «Вектор» разработали вторую вакцину от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона». Ранее эта вакцина поступила в гражданский оборот. ​

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17 ДЕКАБРЯ

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