РИАМО - 17 дек. Президент РФ Владимир Путин призвал не искать виновных в возникновении вируса Covid-19, а объединить усилия человечества для борьбы с пандемией.

В четверг проходит ежегодная итоговая пресс-конференция главы государства. Она проводится в дистанционном формате.

«Мне кажется, что сейчас нужно исходить из другого — не искать виновных, а нужно объединять усилия для борьбы с проблемой. Вот это будет правильным направлением нашего сотрудничества», — сказал Путин.

Он отметил, что в сложившейся ситуации западным партерам стоит снять торговые ограничения, санкции в отношении тех стран и тех направлений сотрудничества, которые важны для преодоления непосредственно пандемии.

«Нужно снять ограничения на поставку медикаментов, медоборудования, подготовку врачей — вот о чем надо подумать, а не искать крайних и виновных», — резюмировал президент.

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17 ДЕКАБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 28 214 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 471 больного. В Москве - 6 711.

- Новогодние утренники в Москве пройдут без родителей. Родители смогут наблюдать за представлением в онлайн‑режиме.

- За сутки в столице скончались 76 Covid‑пациентов. За все время пандемии количество летальных исходов составило 10 171.