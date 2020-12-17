РИАМО - 17 дек. Россия входит в тройку мировых лидеров по тестированию на коронавирус, сообщил президент страны Владимир Путин.

«Россия входит в тройку мировых лидеров по тестированию (на коронавирус – ред.). По мнению ВОЗ, один из способов преодоления трудностей, связанных с распространением инфекции – это массовое тестирование», - сказал Путин на ежегодной пресс-конференции.

Он добавил, что также в России в этом году началось производство отечественных препаратов в необходимом количестве. ​

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Текстовая трансляция

17 ДЕКАБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 28 214 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 471 больного. В Москве - 6 711.

- Новогодние утренники в Москве пройдут без родителей. Родители смогут наблюдать за представлением в онлайн‑режиме.

- За сутки в столице скончались 76 Covid‑пациентов. За все время пандемии количество летальных исходов составило 10 171.