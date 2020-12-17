РИАМО - 17 дек. Пандемия коронавирусной инфекции наложила отпечаток на многие стороны жизни россиян, в стране происходило сокращение производства и рабочих мест, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Эта проблема наложила отпечаток на все стороны нашей жизни. Пандемия – это локдауны, сокращение производства, сокращение перевозок, сокращение рабочих мест, падение доходов. Все это имело место быть», - сказал Путин на ежегодной пресс-конференции.

Он добавил, что при всем огромном количестве проблем, с которыми столкнулась страна – Россия справилась с ними достойно и отчасти лучше, чем в других странах мира, гордящихся устойчивостью своей экономики.​

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